Imagem maior, à esquerda, Alessandra, a direita Charles e abaixo, Verônica - Arquivo

Publicado 08/09/2024 07:00 | Atualizado 08/09/2024 08:12

Miracema – Nos dias 4 e 5 de setembro uma pesquisa quantitativa presencial foi feita na cidade de Miracema pelo Instituto Intelligence Pesquisa e Comunicação. Alessandra Leite Freire (Republicanos) lidera as intenções de votos com 43% na estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Em segundo lugar está Charles Magalhães (Progressistas), com 32%. Os demais candidatos aparecem com índices bem abaixo, nenhum acima de 5%.

No voto espontâneo, quando nenhum nome é apresentado, Alessandra tem 27%, também na liderança. O levantamento também aponta que 76% já decidiram ou voto e 22% ainda podem mudar de opinião.

A pesquisa realizada pelo Intelligence Pesquisa e Comunicação foi registrada com o número RJ-01533/2024 ouviu 600 pessoas, com margem de erro estimada em 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança é de 95%. Ela cobriu regiões urbana e rural do município. Universo da pesquisa foi com eleitores acima de 16 anos.



O índice de rejeição também foi levantado pela pesquisa. Neste quesito, 29% disseram que não votam em Charles Magalhães. Em seguida vem Alessandra, com 16% e Dra. Veronica Stephaneli, com 11%.

Veja os números:



Intenção de voto espontâneo

Alessandra......................................27%

Charles Magalhães..........................22%

Dra.Verônica Estephaneli.................2%

Marcos Matosinho "O Bombeiro"......1%

Branco/Nulo....................................14%

Não sabem/Não responderam..........34%

O candidato Alex Ricoboy não alcançou 1%



Intenção de voto estimulado

Alessandra......................................43%

Charles Magalhães..........................32%

Dra. Veronica Estephaneli.................4%

Marcos Matoziho " O Bombeiro" ........3%

Alex Ricoboy......................................1%

Brancos/Nulos...................................8%

Não souberam/Não responderam........9%

