Chorão também vai sentir falta do sargento Caio - Rede Social

Chorão também vai sentir falta do sargento CaioRede Social

Publicado 26/08/2024 09:09 | Atualizado 26/08/2024 09:10

Miracema- O terceiro-sargento Caio Cesar Tofano e Silva estava dirigindo o carro dele quando colidiu-se com um ônibus da Viação Brasil na RJ 116, na chegada da cidade, dentre os passageiros não houve feridos, na tarde de sábado (24).

Caio pertencia ao 36º BPM/Pádua, e perdeu a vida no local do acidente, pois quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar chegaram, já não havia mais jeito. Ele era um policial vibrador, e recentemente foi alvo de reportagem em O Dia, por ser um dos carinhosos cuidadores do cão Chorão, o caramelo mascote da companhia da PM responsável pela área de Miracema, e participante de uma operação policial de destaque.

Nota do 36º Batalhão de Polícia Militar



É com profunda tristeza que nos despedimos do Sargento Caio, um homem de honra e dedicação, que infelizmente nos deixou de maneira trágica. Hoje, às 14 horas, no Cemitério de Miracema, nos reuniremos para prestar nossas últimas homenagens a este valoroso policial. Seu legado de serviço e seu exemplo de vida permanecerão em nossos corações, inspirando a todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Que ele descanse em paz, e que sua família encontre conforto em saber que Caio foi, e sempre será, lembrado como um verdadeiro herói. Seu sacrifício jamais será esquecido.

NinoBellieny