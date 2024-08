Sebastião de Oliveira da Silva Junior, desaparecido - Arquivo Familiar

Sebastião de Oliveira da Silva Junior, desaparecidoArquivo Familiar

Publicado 13/08/2024 16:20

Miracema- A família de Sebastião de Oliveira da Silva Junior, de 43 anos, morador do 2º Distrito de Miracema, Paraíso do Tobias, procura por ele desde sexta-feira (2). O registro já foi efetuado na 137ª Delegacia de Polícia/Miracema, e as polícias civil e militar agem em parceria na obtenção de informações.

O telefone para quem souber qualquer detalhe é o do Disque Denúncia: 21-2253-1177 ou o 190.

NinoBellieny com informação de Marcos Dias