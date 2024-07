, - .

Publicado 27/07/2024 18:07 | Atualizado 27/07/2024 18:14

Miracema- A Operação Integração encabeçada pelo delegado Gesner César Bruno, 137ª DP, e o chefe da 3ª Companhia, tenente Denílson, do 36º BPM comandando pelo tenente- coronel Saraiva, teve mais uma sessão de limpeza geral.

Nessa sexta-feira (26) em rápida resposta baseada em inteligência investigativa, foram cumpridos três mandados prisionais contra mulheres que deram uma longa surra e torturaram outra mulher de 18 anos, moradora do Morro da Jove, a mando do chefe de uma facção criminosa atuante no município.

Ao contrariar ordens de Edigar de Moraes, a moça foi punida violentamente, Edigarzinho como é conhecido também teve prisão decretada, não sendo achado até o momento, pois está foragido por conta de outros crimes praticados, tais como homicídios. Em um dos últimos julgamentos foi condenado a 61 anos de reclusão.

Ele estampa um dos cartazes de Procurados do Disque Denúncia, cuja comunicação pode ser feita pelo WhatsApp 21-2253 1177 e pelo 0300-253-1177.

A força-tarefa PCERJ e PMERJ na região de Miracema tem sido implacável a exemplo do que tem sido feito em Itaperuna com o 29º BPM e a 143ª DP, respectivamente liderados pelo coronel Fabiano Souza e o delegado Eduardo Teixeira. A soma das experiência, coragem e percepção dos agentes aumenta a sensação de tranquilidade no Noroeste Fluminense, região de longa divisa com dois estados: Minas Gerais e Espírito Santo.



NinoBellieny