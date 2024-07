, - ,

Publicado 02/07/2024 09:12 | Atualizado 02/07/2024 09:16

Miracema- Durante uma discussão de casal, uma mulher de 32 anos saltou de um carro ainda em movimento depois de ter sido agredida pelo companheiro de 45 anos. Os dois retornavam para casa depois de um churrasco no domingo (30) quando o homem transtornado agrediu a companheira, e a irmã desta que, tentou e não conseguiu, separar a briga.

Ele se evadiu do local antes da chegada dos policiais do 36º BPM/Pádua, mas foi encontrado logo em seguida e apresentado na Delegacia de Polícia de Miracema, sendo enquadrado 147, 140 e 129-9 do Código Penal, e ficou preso.

NinoBellieny