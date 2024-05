. - DD

Publicado 13/05/2024 19:58

Miracema- O delegado Gesner Bruno César com a sua equipol da 137ª DP, mais os policiais do 36º BPM, 3ª Companhia, prosseguem nas investigações do homicídio do dia 30 de abril em Miracema, ( relembre o caso que ficou conhecido como o Crime do Carrapichão, clicando AQUI ).

Mais envolvidos foram identificados, e as prisões decretadas pela Justiça da Comarca de Miracema. Os dois estão foragidos, e as respectivas imagens estampadas nos cartazes oficiais do Disque Denúncia.

NinoBellieny