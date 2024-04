A tristeza de um caminhão tombado - Foto SFNotícias

A tristeza de um caminhão tombado Foto SFNotícias

Publicado 05/04/2024 08:35

Miracema- Um motorista não conseguiu controlar a direção de um caminhão, por razões ainda desconhecidas para a Perícia Técnica, e despencou em uma ribanceira às margens da RJ-116, no limite dos municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema, ao final da manhã da quinta-feira (4).

O condutor e o carona faleceram na hora, e os corpos foram transladados para o IML- Instituto Médico Legal de Pádua. Além dos bombeiros do 22º Grupamento, as polícias Rodoviária Estadual e Civil estiveram no local do acidente, cujas vítimas ainda não tinham sido identificadas.