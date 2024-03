Alessandra Freire e Waguinho - Divulgação

Alessandra Freire e Waguinho Divulgação

Publicado 18/03/2024 10:37

Miracema- A inauguração no domingo (17) da sede do Diretório Municipal Republicanos reuniu celebridades como o presidente estadual do partido- e prefeito de Belfort Roxo- Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho.

A presidente municipal do Republicanos, e pré-candidata à prefeita, Alessandra Freire, aproveitou também para apresentar o seu pré a vice-prefeito, o vereador Maurício Vô, do Solidariedade.



A manhã de domingo foi de festa no Centro da cidade com prefeitáveis, candidatos a vereador, e populares de toda a Região Noroeste.



NinoBellieny

Alessandra, Waguinho e convidados Divulgação