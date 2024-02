Uma das apreensões - Setor de Comunicação 36

Publicado 24/02/2024 10:32 | Atualizado 24/02/2024 10:40

Miracema- A sexta-feira (23) começou quente no Bairro Cruzeiro, na Rua Campo Santo, quando os galáticos do 36º BPM apreenderam 30 buchas de maconha na residência de um acusado, por meio de um mandado oficial, mas o sujeito fugira um pouco antes. Mesmo assim a autuação se fez na 137ª aumentando a biografia criminal do rapaz.

No mesmo dia e bairro, em outra rua, chamada de Campo de Aviação, os policiais do 36º BPM, com mandado de busca e apreensão, apreenderam duas mariolas e um cigarrito de maconha, dois pinotes de cocaína, um aparelho celular, um grampeador, caixa de grampos, pinos e sacolés vazios que seriam usados para embalar drogas, além de 159 reais.

Sobrou para uma mulher de 46 anos de idade, já que o homem da casa se evadira. Ela fez um pequeno passeio escoltado à 137ª DP, onde ficou até ser transferida para a casa de dona Custódia, aquela aonde ninguém quer ir, mas vai assim mesmo.

SÉRIES PMFLIX

Bairro Santa Luzia, Pádua, sexta-feira (23): um cidadão de 36 anos de idade fazia delivery de drogas em um carro Space Fox, perto de uma ponte.

Integrantes de uma guarnição azul e branca, sempre atentos, do 36º BPM descobriram a atividade ilícita e renderam o indivíduo. Dentro do improvisado drugs trailer, (trailer de drogas), estavam 19 papelotes de cocaína, cinco buchas de maconha, e 950 reais. A criatividade comercial acabou na 136ª DP/ Pádua, com o acusado a espera de transferência para a Casa de Custódia.

