IlustraçãoArte: NinoBellieny

Publicado 16/01/2024 18:21

Miracema- Nada de ameaças simbólicas do mundo do crime, sortilégios ou brincadeiras, mas apenas um descarte inadequado de dois crânios usados durante muitos anos por um cirurgião dentista já falecido.

O filho fez uma limpeza no local em que o pai guardava suas coisas de trabalho e dentre elas, estavam os dois crânios, transportados por um carroceiro e que foram parar na Rua Pedro Santos, no Bairro Carrapichão, no domingo (14)