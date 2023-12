Mapa de Miracema-RJ - pt.map-of-rio-de-janeiro.com

Mapa de Miracema-RJpt.map-of-rio-de-janeiro.com

Publicado 24/12/2023 20:01

Miracema- Na última sexta-feira (22) um temporal abateu-se sobre o município, sendo um dos mais prolongados em toda a Região Noroeste do Rio, alcançando o segundo maior acumulado nas últimas 24 horas em todo o Estado do Rio de Janeiro, com 104,4 mm de chuva. Em primeiro lugar, ficou Paraty, na Região da Costa Verde, com 108,8 mm.

A intensidades das chuvas em Miracema, causou vários pontos de alagamento, deixando a população apreensiva, mesmo com a rapidez do escoamento nas ruas depois do término da tempestade.

Houve um deslizamento de terra na RJ-200, no trecho cidade e Paraíso Tobias, distrito, segundo informações da prefeitura local.



O alerta para chuvas no Noroeste e em todo o Estado do Rio continua para este domingo (24), notificado pelo Instituto Nacional de Meteorologia(INMET).