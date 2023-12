Parte dos policiais integrantes da OP I-3 - Divulgação

Miracema- Mais de 100 agentes da 137ª DP e do 36°BPM, ( Pádua) liderados pelo delegado Gesner César Bruno e o major PM Bandeira, cumpriram 17 mandados de prisão durante as primeiras horas desta quinta-feira (21), na Operação Integração 3, com participação especial da Promotoria de Justiça da Comarca de Miracema, além do auxílio do 6° Comando de Policiamento de Área, sediado em Campos dos Goytacazes.

A força-tarefa reunida para a operação já trabalhava há alguns anos com os serviços de inteligência em uma paciente e detalhada investigação. O dossiê resultou nas prisões de integrantes de uma facção atuante no tráfico de entorpecentes, homicídios e outros ilícitos.

O delegado Gesner disse também que a recente onda de violência com mortes e tentativas, em Miracema, teve todos os casos solucionados, graças à união de esforços das autoridades, com os autores dos crimes presos em sua maioria, outros poucos ainda foragidos, mas identificados e responsabilizados, com os policiais em constante busca até o objetivo final ser alcançado.