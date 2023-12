Comparsa deu apoio logístico - 137 DP Miracema-RJ

Publicado 24/12/2023 20:37

Miracema- Crime ocorrido na última segunda-feira (18) contra um adolescente de 15 anos , continua no foco do delegado Gesner César e equipe, da 137ª DP que, com a participação dos PMs do 36°BPM, Santo Antônio de Pádua, neste domingo prenderam outro envolvido no caso, por ter dado apoio ao foragido e escondido a arma de fogo usada no crime.