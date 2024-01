Drogas apreendidas com as mulheres - Foto-36 BPM S.A. dePádua

Publicado 06/01/2024 11:12

Miracema- Duas mulheres foram abordadas pela Polícia Militar quando passavam pela Rua Jandira Alvim Braga, Bairro Viradouro em Miracema, nessa quinta-feira (5).

Alguma coisa no comportamento delas fez com que o pessoal do 36°BPM, Pádua, se aproximasse e as suspeitas se confirmassem: na mochila da filha de uma mulher, havia droga, em seguida a guarnição foi até à casa onde ela morava e encontrou 15 pinos de cocaína, R$ 217, um tablete de maconha mais um pedaço.

Na 137ª DP, Miracema, as duas mulheres foram registradas pelo tráfico de entorpecentes, e presas à disposição da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro-PCERJ.