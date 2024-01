Produto apreendido - Foto-36 BPM

Produto apreendidoFoto-36 BPM

Publicado 02/01/2024 18:31

Miracema- Já pensando no Carnaval 2024, um jovem encheu a mochila com 28 frascos de lança-perfumes, (total de 1,764 ml de clorofórmio) e tentou comercializar, mas cruzou o caminho de uma guarnição policial, assustou-se e correu em direção a um bar, sendo impedido pelo pessoal do 36° BPM, (Santo Antônio de Pádua).

A desventura do microempreendedor de "cheirinho da loló" como também é conhecido o entorpecente, aconteceu no Bairro Cruzeiro, na Rua João Rogério do Nascimento na segunda-feira (1).

A ocorrência foi apresentada na 137ª DP ,Miracema, porém encaminhada para a 136ª DP, Pádua, com o jovem autuado no artigo 33 da lei 11.343/06, aguardando transferência para a Casa de Custódia, Itaperuna.