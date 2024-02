O jornalista Marcos e um dos buracos da rua onde foi ameaçado - Prints

Publicado 08/02/2024 11:25 | Atualizado 08/02/2024 11:28

Miracema- Ao filmar nessa quarta-feira (8) as precárias condições de uma rua no Bairro Rodagem, a Joaquim Rosa da Gama, o jornalista Marcos Dias, editor do blog Miracema em Foco News, sofreu perseguição e ameaças de morte de um motorista da prefeitura local.

O homem parou o caminhão, desceu de facão em punho e correu atrás do jornalista que, escapou e foi à 137ª DP/Miracema, onde registrou a ocorrência ao lado de uma testemunha do acontecido.

O número de casos de violência contra jornalistas diminuiu em 2023, segundo um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), chamado de Violência Contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil: Foram 181 casos, uma queda de 51,86% em comparação aos 376, de 2022.

Embora, felizmente, não tenha terminado em morte, o caso de Marcos vai fazer parte das estatísticas de 2024.