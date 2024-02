Frasco de lança-perfume - Foto Ilustrativa

Publicado 11/02/2024 19:09 | Atualizado 11/02/2024 19:12

Miracema- A música de Rita Lee e Roberto de Carvalho fez enorme sucesso em 1980, mas continua atual: Carnaval rolando no Parque de Eventos do município, e dois rapazes, um de 23 anos e outro de 16, acreditaram que fariam um dinheiro com a venda de lança-perfume.

Dentro de uma sacola 20 frascos foram colocados e jogados por cima do muro do local, e além do material entorpecente, 70 reais, resultantes de alguma venda. Mas os policiais do 36ª BPM a tudo assistiram.

Ambos foram gentilmente convidados a irem para a 137ª DP ( Miracema), onde o mais velho ficou preso e o mais novo apreendido, incluindo o material da sacolinha mágica.