Walterllo da SilvaPrint

Publicado 19/02/2024 09:43 | Atualizado 19/02/2024 10:05

Miracema- Um morador do município do Noroeste Fluminense, foi visto pela última vez caminhando pela BR-356 em Cardoso Moreira, Região Norte. As duas cidades são distantes uma da outra cerca de 100 quilômetros, e o homem havia desaparecido exatamente dentro do território cardosense.

Até que, na recente quinta-feira (15), um corpo foi encontrado por um pescador boiando nas águas do Rio Muriaé, perto de um ponto de extração de areia e próximo às margens da BR-356.

Levado para o IML-Instituto Médico Legal em Santo Antônio de Pádua, foi identificado como Walterloo da Silva, 62 anos de idade, graças à irmã dele e a alguns pertences em uma sacola de viagem. Para a família em Miracema, ele estava desaparecido desde à segunda-feira de Carnaval.

Walterloo era andarilho sem destino definido e considerado por quem o conhecia como um sujeito tranquilo.

Afogamento foi a causa da morte apontada pelo laudo do IML. Um trabalho de sucesso da equipe da 148º DP/Italva, (titular delegado Rivelino Bueno) desde o princípio no comando da investigação. O resultado foi divulgado nesse domingo (18).

NinoBellieny com informações de Anderson Lobo