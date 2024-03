Ilustração - Pinterest

Publicado 16/03/2024 07:53 | Atualizado 16/03/2024 07:55

Miracema- Em dias de missa na capela Sagrado Coração de Jesus, da Quase-Paróquia de Santa Terezinha, na localidade miracemense de Pernambuco, o sino não será mais ouvido, ele foi furtado da torre da igreja, à uma altura de aproximados cinco metros.

O registro de ocorrência foi feito na na 137ª DP, Miracema, pelo administrador paroquial, padre Gustavo Souza, depois de um morador ter notado a ausência do sino, na recente terça-feira (12), sem saber com precisão quando teria sido o furto nem como os ladrões fizeram para retirar a peça da torre.

Como geralmente são feitos de bronze (liga feita de cobre com estanho, a preço no momento de 25 reais o quilo) o sino pode ter sido derretido ou vendido para colecionadores, se tornando mais valioso ainda.

A comunidade católica de Miracema está triste com o acontecido e preocupada com a possibilidade de outros furtos nos templos do município.

As paróquias do Noroeste Fluminense fazem parte da Diocese de Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, administrada pelo bispo diocesano Dom Roberto Francisco.

NinoBellieny com informações iniciais do SF Notícias