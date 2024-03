Waguinho, Daniela, Alessandra e Marcos Pereira - Divulgação

Publicado 16/03/2024 19:56

Miracema- O Diretório Municipal do Republicanos inaugura sede neste domingo (17), às 10 horas, na Rua Deputado Luiz Fernando Linhares, nº 56, ao lado do Clube XV, no Centro.

A presidente do partido em Miracema e pré-candidata à Prefeitura, Alessandra Freire, é quem assina o convite.

Alessandra Freire Divulgação