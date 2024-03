. - PCERJ

.PCERJ

Publicado 25/03/2024 19:17 | Atualizado 26/03/2024 07:18

Miracema- O delegado titular da 137ª DP, Miracema, Gésner César Bruno, os inspetores Marcos Aníbal e Ademar Lopes, em parceria com a 3ª Companhia comandada pelo tenente Medeiros, do 36º BPM, solucionaram nesta segunda-feira (25) mais um homicídio gerado por disputas territoriais de gangues do tráfico de drogas, com seis indiciados, quatro já presos anteriormente por outros motivos assemelhados.

Dois continuam foragidos por este e outros crimes, e todos os seis passarão a responder por mais um assassinato, cometido na noite de 26 de janeiro de 2023, em frente a um bar na Avenida Carvalho, nº 887, no Bairro Santa Teresa, com Bianor Pereira Veloso assassinado por disparos de arma de fogo. O Inquérito Policial aberto na 137ª DP, vai apurar toda a história do acontecimento.

OS FORAGIDOS

Disque-Denúncia: WhatsApp 21-22531177

. PCERJ . PCERJ

NinoBellieny