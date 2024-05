Hora do enquadramento - 137ªDP/Miracema

Hora do enquadramento137ªDP/Miracema

Publicado 12/05/2024 18:42 | Atualizado 12/05/2024 18:46

Miracema- Às 11:30 horas de 30 de abril recente, uma pessoa de 25 anos foi morta, e outra de 28 anos, ferida por disparos de armas de fogo, na Entrada do Carrapichão, no Bairro Beto Barros.

Em parceria intensa, a 137ª DP, com a 3ª Companhia do 36º BPM, e Ministério Público, solucionaram o homicídio. A Justiça da Comarca de Miracema decretou a prisão temporária do autor dos disparos, de 24 anos que usou do artifício de uma emboscada para surpreender as vítimas.

Hora do enquadramento 137ªDP/Miracema

O suspeito é um dos principais membros de uma facção do tráfico, e tinha em casa, roupas camufladas, provavelmente usada no dia do homicídio. Por meio de mandado de busca e apreensão, o material foi levado para a 137ª DP, liderada pelo delegado Gesner César Bruno.

A soma das forças da 137ª DP e 36º BPM, vem resultando na rápida elucidação de outros crimes associados ao tráfico de drogas na cidade de Miracema.

NinoBellieny