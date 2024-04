Resultado de uma das apreensões dos apreensivos comerciantes ilegais - P5 39º

Publicado 17/04/2024 08:21

Miracema- Mais dois episódios favoráveis da PMFlix, protagonizados pelos míticos policiais do 36ºBPM & 137ª DP. No primeiro, o pessoal especializado apreendeu 14 pinotes de cocaína, 4 buchas de maconha e 330 reais, dentro da casa de um rapaz de 23 anos de idade, cujo mandado de busca & apreensão era personalizado para ele. Todo o enredo ficou nos registros da 137 DP, na sexta-feira (12). As cenas se passaram no Bairro Cruzeiro, Rua Campo Santo, cidade de Miracema, e o coadjuvante ficou preso.

Nº 2

Atores de verdade no combate ao crime P5 39º

O segundo episódio da PMFlix, outra parceria com a PCERJ, também rolou em Miracema, mesmo dia do primeiro, sexta-feira (12) no Bairro Vila Nova, na Rua Prof. João Rogério do Nascimento, com a apreensão de 661 pinotes de coca, 12 celulares, duas balanças de precisão e 2.947 reais em grana viva, portanto uma carga maior do que a apreendida no Bairro Cruzeiro. Um MBA- Mandado de Busca e Apreensão, legitimou a ação, apanhando tudo o que estava guardado em um bar de um senhor de 64 anos de idade. Ele foi autuado e preso na 136ª DP



NinoBellieny