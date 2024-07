Força-Tarefa PC/PM - APX

Força-Tarefa PC/PMAPX

Publicado 13/07/2024 16:39 | Atualizado 13/07/2024 16:59

Caramelo participou ativamente da intensa operação APX Miracema- O movimento do tráfico de drogas ilícitas foi surpreendido por uma operação planejada e mantida em sigilo durante um bom tempo até ser revelada ao amanhecer deste sábado (12), unindo as forças da 137ª DP e 3ª Companhia de Policia Militar/36º BPM, encabeçadas pelo delegado titular Gésner Bruno e o tenente PM Edinei de Medeiros das Chagas.





Nas buscas e apreensões feitas, com o luxuoso auxílio do mascote caramelo, contabilizaram-se um revólver 38, 15 munições deste calibre, 42 pinotes de cocaína mais 23 frascos e 34 tubos da mesma droga, balança, embalagens prontas para serem recheadas, mariolas, buchas e tabletes com varias quantidades de maconha, três grandes volumes de paco ( pasta base de cocaína), nove pedras de crack, e 1.561 reais em grana viva, configurando os crimes de tráfico, associação para o mesmo fim e posse ilegal de arma de fogo.

O palco da Operação Integração Fase 6, foram os bairros Demétrio, Jove e Pontilhão Rosa, tomados em silenciosa sincronia a partir das 6 horas da manhã, depois de um planejamento de muitos dias,

Provas recolhidas foram importantes para as prisões de suspeitos de homicídios nesta sexta fase da operação, cometidos durante ações do grupo traficante, somando mais pontos para a força-tarefa PCERJ/PMERJ na cidade de Miracema, resultando em um índice significativo na solução de crimes relativos ao movimento.

Alguns dos produtos apreendidos APX

NinoBellieny