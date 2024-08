Guarnição cascuda na rotina contra o tráfico - 36

Publicado 02/08/2024 08:34

Miracema- Município limítrofe a Santo Antônio de Pádua, Miracema como todas demais cidades da microrregião paduana dentro do Noroeste Fluminense, recebe atenção focada do 36º BPM, sediado em Pádua como nos três relatos seguintes onde a cocaína é a droga mais presente em todas as apreensões.

Caso nº1- Maconha e cocaína

Rua Nair Vilaça, Bairro Viradouro, guarnição fechada recebeu permissão para entrar em uma casa no exato momento em que um suspeito tentava se desfazer de um sacolão, e posteriormente já na 137ª DP, nova informação de que havia outro saco recheado dª drogas na laje de uma casa vizinha. No total, seis tabletaços de maconha e 1.027 pinotes de cocaína foram apreendidos e o "dono' deles, preso.

Caso nº 2- Pistola, munição e cocaína

Rua Bernardio Cardoso Dias, Bairro Vila Nova: autorizados pela mãe de um jovem empreendedor do tráfico, policiais militares entraram em um domicílio e acharam no quintal dos fundos, uma pistola 9mm, 15 munições do mesmo calibre, 16 pinotes de cocaína e 30 reais, tudo apresentado e registrado na 137ª DP, onde o rapaz ficou detido.

Caso nº 3- Empacotamento de cocaína



Rua Projetada, Bairro Demétrio: embalador de drogas estava cumprindo a rotina de mais um dia quando sentiu a chegada de uma guarnição do 36º BPM, e atirou pela janela uma bolsa, tentando se livrar do flagrante, mas os PMs localizaram fácil a bagagem com 145 papelotes de cocaína, produto levado para a 136ª Delegacia de Polícia. O empacotador conseguiu escapar, por enquanto, dos policiais.

NinoBellieny