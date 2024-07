Força-Tarefa Interestadual formada em setembro de 2023, época das prisões efetuadas - 137

Miracema- A movimentação hoje pela manhã de helicópteros da Polícia Civil e viaturas da PMERJ e Polícia Penal, chamou a atenção dos moradores de Itaperuna, gerando uma série de boatos disseminados pelo WhatsApp.

Presos pertencentes à uma facção que, estavam no Presídio Diomedes Vinhosa, no Bairro Frigorífico, foram levados para a cidade de Miracema, onde tiveram uma audiência judicial, e ainda não se sabe se voltarão para Itaperuna ou seguirão para o Rio.

A escolta formada por um considerável aparato formado pelas polícias Penal, Militar e Civil, cumpriu a missão, porém fez com que muita gente pensasse ter acontecido uma rebelião no presídio com isto a notícia fake se espalhou rapidamente.

Histórico das prisões

As prisões são resultantes de uma operação interestadual que começou em setembro de 2023, comandada pelo delegado Gesner Bruno, da 137ª DP em parceria com a Polícia Militar do 36º BPM/Pádua, e Polícia Militar de Minas Gerais. Desde então o tráfico vem sofrendo implacável atuação da força-tarefa.

