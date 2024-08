Chorão, o fiel amigo também na despedida - Foto SF Notícias

Chorão, o fiel amigo também na despedida

Publicado 26/08/2024 12:26 | Atualizado 26/08/2024 12:29

Miracema- A morte do sargento PM Caio em acidente de carrro, contada AQUI , abalou a Corporação e a comunidade, mas não só, o cachorro caramelo Chorão, cuidado por ele, e mascote da companhia policial em Miracema também sentiu o trágico acontecimento.

Chorão ao lado do sargento PM Caio, em dia de operação policial SFNotícias

No velório realizado no domingo (25), Chorão permaneceu próximo ao caixão, de sentinela na capela mortuária o tempo todo, e comoveu as pessoas que lá estavam, sendo inclusive consolado por um policial militar.

Chorão ganhou este nome pela razão de ganir baixinho todas as vezes em que via uma viatura, pois queria passear em cada uma delas. Ganhou a atenção de Caio e dos outros PMs, e passou a ser amado e cuidado por todos, participando até de operações policiais de grande porte, virando referência na região.

Um policial que pediu para não ser identificado, comentou: "Chorão prestou com honra e a pureza típica dos cães, uma bela homenagem ao nosso amigo Caio, uma cena tocante, muito forte".

Um PM consola Chorão na capela mortuária SF Notícias

NinoBellieny com informações e imagens do SF Notícias

