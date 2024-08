A equipe de cobras criadas da PMERJ e PCERJ - 36 + 137

A equipe de cobras criadas da PMERJ e PCERJ36 + 137

Publicado 29/08/2024 09:10 | Atualizado 29/08/2024 09:13

Miracema- O delegado Gesner Bruno César, titular da 137ª Delegacia de Polícia, Miracema, e o tenente Medeiros, comandante da 3ª Cia, do 36º BPM, Pádua, comandado pelo tenente-coronel Saraiva, com as respectivas equipes nessa quarta-feira (28) deram mais um nocaute no tráfico de drogas da cidade.

Durante um certo tempo/ os serviços de inteligência das duas unidades, a Equipol e a P2, levantaram o modo de operar de uma facção até terem toda a rotina.

Os líderes da Op Integração: tenente PM Medeiros e delegado Gésner Bruno Vídeo print

No momento em que um representante de uma ala de traficantes do Rio de Janeiro fazia a entrega de material ilícito, a força-tarefa deu ordem de prisão, ato que dispensou ordem judicial de busca e apreensão, exatamente por ser um delito flagrado de imediato, e em via pública.

Os dois faccionados locais recebiam a entrega de um quilo de paco, pasta base de cocaína, mais quatro quilos e 200 gramas de maconha pressurizada, se traduzindo segundo as forças policiais, em valores maiores do que 100 mil reais.

As goiabadas de maconha e a tapioca de pasta base de cocaína apreendidas Op Integração

As prisões por tráfico e associação para o mesmo fim, oitavo resultado da Operação Integração na região de Miracema, foram no Morro do Cruzeiro, no mirante Cristo Redentor, local turístico.

Motivados e vibradores, os PMs e a Equipol da 137ª DP não pensam em trégua, vem mais por aí.

NinoBellieny