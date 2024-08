Maconha e Paco- pasta base de cocaína - Força-Tarefa

Publicado 30/08/2024 17:21

Miracema- Ao entardecer da quinta-feira, três traficantes foram presos em flagrante delito durante uma entrega de drogas. A prisão foi executada pela força-tarefa composta pelo profissionais da 137ª Delegacia de Polícia da cidade e o 36º Batalhão de Polícia Militar. ( Saiba mais AQUI ).

Na audiência de custódia em que os três foram levados na manhã desta sexta-feira (30) em Campos dos Goytacazes, em um anexo ao presídio Dalton Crespo, o juiz de de plantão determinou o relaxamento da prisão de dois, ambos moradores de Miracema, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado contrário.



O magistrado sustentou no despacho que a manutenção deles na prisão seria desproporcional, mesmo reconhecendo a elevada quantidade de drogas apreendida. Já o terceiro elemento, que veio do Rio de Janeiro para fazer a entrega, teve o flagrante convertido em prisão preventiva e prossegue no presídio campista.



NinoBellieny com informações de Vanderson Garcia