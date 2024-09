A sede da empresa e no detalhe o vereador Aimoré - Canal Miracema

A sede da empresa e no detalhe o vereador AimoréCanal Miracema

Publicado 25/09/2024 15:44 | Atualizado 25/09/2024 16:15

Miracema- O Ministério Público do Estado do Rio recebeu uma solicitação para abertura de processo investigativo, feita pelo vereador Aimoré da Silva Almeida ( PSD). Ele quer saber sobre as relações dentre a prefeitura local e a empresa VSW Distribuidora Ltda, aberta em julho do ano passado e desde então, teria recebido quase um milhão e 500 mil reais.

O vereador foi até o endereço da empresa, onde há apenas uma casa simples, nada compatível com o que se espera de uma sede empresarial, sequer uma fachada comercial. Ao saber da visita do vereador Aimoré, alguém se dizendo representante da VSW telefonou para ele dizendo que esta ficava em Santo Antônio de Pádua, município vizinho, e que enviaria em breve o real endereço, o que nunca aconteceu.

Em levantamento pelo vereador, o valor total do empenho da empresa é de 1. 419. 581 reais e 39 centavos. números que estavam no Portal da Transparência de Miracema, mas que foram retirados do ar misteriosamente.

Na solicitação ao MP, o vereador Aimoré quer saber sobre possíveis irregularidades, como por exemplo, improbidade administrativa, sejam investigadas no contrato da prefeitura com a empresa.

NinoBellieny