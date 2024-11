. - .

Publicado 30/11/2024

Itaperuna- Pela sexta vez os veteranos do 29º BPM- Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sediado em Itaperuna, se reúnem com as respectivas famílias para um almoço de confraternização.

O encontro acontece mais uma vez no Espaço Verde, Bairro Boa Fortuna, neste sábado, a partir das 12 horas. Histórias engraçadas, e também tristes das lembranças de combate ao crime, do servir e proteger a sociedade, vão rechear a tarde dos veteranos.

NinoBellieny