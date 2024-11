Prof. Cláudia Boechat - LAS

Prof. Cláudia Boechat LAS

Publicado 29/11/2024 09:08 | Atualizado 29/11/2024 09:09

Itaperuna- A professora mestra Cláudia Boechat está no Rio, participando do 7º Encontro da Rede CpE, e do III Simpósio Satélite da Cátedra UNESCO de Ciência para Educação. O evento começou na quarta-feira (28) e vai até o sábado (30) no Museu do Amanhã, a partir das 9 horas.

Organizado pela da Rede Nacional de Ciência, o encontro comemora o aniversário de 10 anos da entidade, e analisa cenários presentes e futuros, baseando-se nas trocas entre pesquisadores, professores e estudantes, com palestras, mesas-redondas e sessões de divulgação científica.

NinoBellieny