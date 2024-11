. - .

Itaperuna- Referência há mais de 8 anos no atendimento a pacientes oncológicos na Região Noroeste Fluminense, a FNCC-Frente Nacional de Combate ao Câncer, com serviços gratuitos de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Psicanálise, Fonoaudiologia, Assistência Social, apoio jurídico e orientação para pacientes com câncer e famílias destes, vai executar a segunda edição da Festa da Esperança.

O evento, no Ginásio Poliesportivo de Itaperuna, pretende quebrar o recorde do ano passado quando cinco mil pessoas estiveram no local, e deixaram uma tonelada de alimentos não-perecíveis, entregue aos pacientes.

O universitário de Medicina, Leonardo Davi Santana, um dos voluntários, comenta:" A FNCC não tem fins lucrativos e sobrevive por conta do trabalho voluntário de vários profissionais e doações da sociedade local".

Serviços Gratuitos

A Festa da Esperança oferece atendimentos vários, além de espaço com brinquedos infantis. Começa às 15, indo até às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo de Itaperuna, na Rua Ebert Vasconcelos Pinheiro Dias S/N, neste sábado, (23) com apoio do Centro Universitário UniRedentor/Afya. Para entrar no evento, basta levar um quilo de alimento ou um litro de leite.



