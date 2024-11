Beth Ximenez é a quarta à direita - Semana de Cultura

Publicado 14/11/2024 17:11 | Atualizado 14/11/2024 17:15

Itaperuna- Termina hoje, quinta-feira (14), às 20 horas, a Semana de Cultura do Centro Universitário UniRedentor/Afya, com uma mostra de artes visuais, fotografia, pintura, desenho, poesia, ilustração, animação, charge, história em quadrinhos, e todo o tipo de comunicação visual, aberta ao público.



A artista plástica itaperunense, Beth Ximenez, premiada em diversas exposições mundiais, participa com algumas de suas telas. A mostra ocupa os corredores e demais espaços da sede uniredentoriana.



NinoBellieny

Universitários, convidados e artistas durante a abertura da Semana de Cultura UniRed