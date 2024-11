Foragido chegando à 143ª/DP Itaperuna - OperaçãoFoco

Foragido chegando à 143ª/DP ItaperunaOperaçãoFoco

Publicado 11/11/2024 11:18 | Atualizado 11/11/2024 11:24

Itaperuna- Um foragido da Justiça do estado do Rio de Janeiro desde 2011, foi capturado por agentes policiais que fazem parte da barreira fiscal, a Operação Foco Divisas no Posto de Controle Timbó, Trevo de Itaperuna/Bom Jesus do Itabapoana/Pádua, na RJ-186.

Ele é de Nova Friburgo, e estava caminhando, quando ao passar perto dos alojamentos do posto fiscal foi abordado pelos policiais, e disse que queria ir até Vitória-ES.

Feita uma consulta à Coordenadoria de Inteligência da Operação Foco, se constatou em aberto um mandado de prisão por homicídio, oriundo de inquérito policial da delegacia de Polícia Civil de Bom Jardim.



O preso fora condenado a 23 anos de prisão em regime fechado, e estava foragido desde setembro de 2011, quando teve uma saída temporária, mas não mais retornou ao sistema prisional.



A ocorrência foi registrada na 143ª DP/Itaperuna, e o homem de 40 anos segue preso à disposição da Justiça. O caso aconteceu na recente tarde de sábado (9).

NinoBellieny