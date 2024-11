A nova diretoriada Acil: Lúcia Spadarotto, Carlos Alberto Carpi, o presidente reeleito, Valber Meirelles. Guilherme Carvalhal e André Codeço - Foto NinoBellieny

A nova diretoriada Acil: Lúcia Spadarotto, Carlos Alberto Carpi, o presidente reeleito, Valber Meirelles. Guilherme Carvalhal e André CodeçoFoto NinoBellieny

Publicado 06/11/2024 12:12 | Atualizado 06/11/2024 12:16

Itaperuna- Em assembleia geral realizada na noite de terça-feira (6) no auditório da Fundação São José, Centro, os membros da ACIL-Academia Itaperunense de Letras, aprovaram o novo estatuto da instituição, que moderniza e consolida as normas de funcionamento. Além disso, Valber Meireles foi reeleito presidente para o biênio 2025/2026.



O estatuto atualizado, fruto de um longo processo de discussão e aperfeiçoamento, traz diversas novidades que fortalecem a atuação da Acil na promoção da literatura e da cultura em Itaperuna.

Entre as principais mudanças estão a modernização dos processos administrativos e a atualização de diversos itens.



Em discurso, Valber Meireles destacou a importância da união dos acadêmicos para o sucesso da gestão e ressaltou os desafios e as oportunidades que se apresentam:



"A partir desse momento levaremos a Academia Itaperunense de Letras a um patamar ainda mais elevado", afirmou Meireles.



Ainda na Assembleia, Flora Malta Carpi foi eleita a Patrona Mor da Acil e Jacy Gomes Pavan, a Titular da Biblioteca da academia. Na nova diretoria, Carlos Alberto Carpi como vice-presidente, Guilherme Carvalhal como secretário, Lúcia Spadarotto como tesoureira e André Codeço como bibliotecário.

Edson Penha, Marcio Monteiro e Nino Bellieny constituem o Conselho Fiscal e Laércio Andrade de Souza, Ábia Dias Pereira e Marly Mattos, o Conselho Consultivo.

A acadêmica Lúcia Spadarotto disse: "Vejo com muito otimismo o empenho da nova presidência no sentido de contribuir de forma consistente com a cultura do nosso município através de projetos de incentivo à escrita, à arte e à valorização da literatura como uma ferramenta de transformação social".

Colaboração do jornalista, escritor e acadêmico Guilherme Carvalhal