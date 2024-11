Máquina de fazer defuntos - Arquivo

Publicado 03/11/2024 20:34

Itaperuna- Um menino de 15 anos foi atingido por diversos tiros de arma de fogo, e não resistiu, na Rua José Cerqueira Garcia, no Bairro São Manoel.

Um total de oito projéteis atingiram o adolescente, e um outro ao primo da vítima que, o acompanhava, e saltou dentro de um valão, conseguindo escapar, sendo socorrido por moradores até o HSJA-Hospital São José do Avaí, sem riscos de morte.



Uma pistola 9mm foi encontrada no local, mais 18 cápsulas usadas, o matador não economizou munição.



Caso 2

Já na Rua Paes de Azevedo, no Bairro Niterói, às margens direita do Rio Muriaé em Itaperuna, uma mulher de 29 anos de idade levou dois tiros, um na cabeça e outro na nuca, sendo levada em estado grave para o HSJA-Hospital São José do Avaí em ambulância do Corpo de Bombeiros Militar. Os dois casos foram registrados na 143ª DP, na sexta-feira (1).

NinoBellieny