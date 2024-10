Glauber Bastos - Arquivo ODia

Glauber BastosArquivo ODia

Publicado 26/10/2024 12:25 | Atualizado 26/10/2024 12:27

Itaperuna- O Cidadania se destacou no estado do Rio com a reeleição do prefeito de Macaé, Welberth Resende e os mais de 85% dos votos. Agora a trajetória inclui lançar candidatos próprios a deputados federal e estadual em Itaperuna e Região Noroeste.

Segundo o vereador itaperunense não-reeleito pelo PP, (953 votos), e bem-relacionado com o Cidadania, Glauber Bastos, as vitórias também em Iguaba Grande, Carapebus (fez o vice-prefeito) e Conceição de Macabu, fortaleceram o partido com Itaperuna tendo condições de fazer bonito daqui a dois anos.



E Glauber arremata: "Ventos bons estão trazendo a força do Cidadania para Itaperuna que tem um projeto e um modelo diferente do que a cidade está habituada".

NinoBellieny