Publicado 22/10/2024 22:38 | Atualizado 22/10/2024 22:46

Itaperuna- No recente sábado (19), uma motocicleta Bros, da Honda, de cor branca, placa KXG-7C31, foi furtada nas proximidades do Posto de Saúde Dr. Raul Travassos, na Rua 10 de Maio, no Centro,

O veículo foi recuperado pelos policiais do 29º BPM na Estrada de Itajara, distrito localizado na Zona Rural, perto da localidade da Prainha, sem as chaves, e oculta nos arbustos da vegetação às margens do Rio Muriaé.

A PM devolveu a moto à legitima proprietária, depois dos trâmites legais na segunda-feira (21).