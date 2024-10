Resultado de vendaval em 26/12/2023 na cidade de Itaperuna-RJ - Arquivo

Publicado 19/10/2024 17:03 | Atualizado 19/10/2024 17:05

Itaperuna- A Defesa Civil faz um alerta para esta noite de sábado (19), pois de acordo com o INMET- Instituto Nacional de Meteorologia há previsão de tempestade, e ventos intensos no município, incluindo a manhã deste domingo (20).



Há risco de danos em edificações, cortes de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas, transtornos no trânsito e no transporte rodoviário.



A Defesa Civil avisa a todos os moradores das áreas de riscos para ficarem atentos às informações divulgadas, buscarem lugares seguros em caso de necessidade, e informarem pelo WhatsApp 22-3824-6334, caso haja danos em imóveis e deslizamentos de encostas.



Moradores podem se cadastrar pelo SMS por meio do número 44199, colocando o CEP da cidade, para receberem alertas climáticos da Defesa Civil do Estado do Rio.

NinoBellieny com Bianca Marques