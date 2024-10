Segundo evento mostra a seriedade e o sucesso da ideia - .

Segundo evento mostra a seriedade e o sucesso da ideia.

Publicado 17/10/2024 09:22 | Atualizado 17/10/2024 09:23

Itaperuna- Neste sábado (19) a cidade vai entrar no ritmo do berimbau. É o II Fest Itaperuna, no ITC- Itaperuna Tênis Clube começando às 17 horas.

Muito batizado e troca de cordas de 80 capoeiristas são algumas das atrações do evento feito pelo Team Guerreiro, e o conselheiro-contramestre Du-Sinal, com o apoio da Prefeitura local.



Às 9 horas na Avenida Cardoso Moreira já rola um aulão, com roda de Capoeira, e recepção aos convidados de outras cidades e estados.



Sobre o festival, Guerreiro disse: É um momento muito especial poder ver os alunos se realizando como capoeiristas, e saber que é o resultado de uma ação carinhosamente trabalhada. Foi muito bom contar com o apoio da comunidade, de alguns empresários e da Prefeitura de Itaperuna que nos ajudaram a concretizar essa etapa do projeto.



NinoBellieny com informações de Bianca Marques