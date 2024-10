Membros da UBT Seção Itaperuna-RJ - UBT

Publicado 16/10/2024 16:11 | Atualizado 16/10/2024 16:29

Itaperuna- Neste próximo final de semana, de 18 a 20 de outubro, trovadores de todo o Brasil vão participar do III Jogos Florais local, edição 2024, promovido pela UBT-União Brasileira de Trovadores, seção Itaperuna, com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura, Educação, Assistência Social e Turismo.



Recepção dos trovadores na Praça Nilo Peçanha, sarau no Cineteatro do IFF – Instituto Federal Fluminense, desfile e eleição de musa do evento, missa na Matriz São José do Avahy, passeio turístico no Distrito de Raposo, cerimônia de premiação no auditório da Unimed, são algumas das atividades durante os três dias.



Fundada em 1966 no Rio de Janeiro por Luiz Gustavo, a União Brasileira de Trovadores se espalhou pelo Brasil. Formada por delegacias, seções municipais e estaduais, promove concursos, jogos florais, reuniões de estudo, congressos e encontros trovadorescos.

Atualmente a UBT é presidida pela Andréa Motta, de Curitiba-PR, e o vice-presidente, Arlindo Tadeu Hagem é de Juiz de Fora-MG.

A seção itaperunense da UBT criada em 2020, tem na presidência Luciana Pessanha Pires, na vice-presidência administrativa/financeira, Marina Caraline Almeida Carvalhal, na vice de cultura e relações públicas, Jane Moreira Bauer. Como secretária, Marly Aparecida Carvalho de Mattos, e na direção do Projeto Juventrova, Maria Lucia Spadarotto Neves.



NinoBellieny com informações de Bianca Marques