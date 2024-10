O Cometa do Século - Foto Igor Pimentel

Publicado 15/10/2024 17:45 | Atualizado 15/10/2024 17:51

Itaperuna- O Cometa do Século, como é chamado o C/2023 A3 (Tsunchinchan-Atlas) teve registrada a passagem pelos céus de Itaperuna, em imagens feitas pelo fotógrafo profissional Igor Pimentel e praticante amador de astrofotografia, Igor Pimentel.

Ao anoitecer de segunda-feira (14), ele e o irmão Fábio Meiber subiram em uma colina chamada Ponto de Vista, na área central de Itaperuna, e pacientemente esperaram pelo momento certo, às 18 horas e 40 minutos. Uma das imagens foi capturada por um smartphone Xiaomi Poco X3 Pro, usando um recurso nativo do aparelho, chamado longa exposição, onde a câmera fica captando luz por cerca de 30 segundos, além de outras feitas com uma Canon 6D profissional com objetiva de 50 milímetros.

A passagem sobre Itaperuna-RJ do Tsuchinshan-Atlas Foto Igor Pimentel

O Cometa do Século Foto Igor Pimentel

Imagem feita com um celular Foto Igor Pimentel

