Publicado 10/10/2024 09:19 | Atualizado 10/10/2024 09:21

Itaperuna- Neste ano de 2024, número 41 ficou anotado na 143ª Delegacia Legal no Centro da cidade, sendo o terceiro consecutivo em três dias. Sávio Souza da Silva tinha 28 anos, e passava pela Rua Francisco Freitas quando foi alvo de 30 disparos feitos por pistolas 9 milímetros durante a madrugada de quarta-feira (9).

A vítima. com histórico de problemas com a Justiça, recentemente foi registrada como desaparecida, tendo ressurgido há poucos dias, engrossando agora as estatísticas de homicídio no município. A investigação já começou.



Informações sobre o crime podem ser passadas pelo WhatsApp da 143ª DP:22-98831-8027.



