Nel Medeiros, do PL, eleito prefeito de Itaperuna - Arquivo

Publicado 06/10/2024 19:05 | Atualizado 06/10/2024 19:26

Itaperuna- Com todas as urnas totalizadas, Nel Medeiros (PL), candidato a prefeito obteve 24.004 votos, e está eleito, com 5.249 votos de diferença para o segundo colocado, o atual prefeito Alfredão (União Brasil) e seus 18.755 votos.

NinoBellieny