Delegado titular da 143ª DP Eduardo Teixeira - Foto NinoBellieny

Publicado 27/09/2024 11:46 | Atualizado 27/09/2024 11:47

Itaperuna- Em fala exclusiva para O Dia, o delegado titular da 143ª Delegacia de Polícia, Eduardo Teixeira disse que a sua equipe está preparada para o trabalho de segurança das eleições deste ano no município, em parceria formada com o 29ª Batalhão de Polícia Militar, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral.

O delegado Teixeira resumiu: A Polícia Civil em todo o estado do Rio, em especial a nossa 143ª DP aqui em Itaperuna, está atenta às ocorrências pré-eleitorais e as que podem acontecer durante o dia da eleição, por isso a nossa pareceria com 29º BPM, Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral, juntando esforços para que as eleições ocorram da melhor maneira possível.

NinoBellieny