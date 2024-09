Aplicativo do TSE - TSE

Publicado 18/09/2024 08:58

Itaperuna- O aplicativo Pardal, do TSE-Tribunal Superior Eleitoral, continua recebendo denúncias de irregularidades na campanha eleitoral, a maioria delas sobre propagandas, e um fato chama a atenção na 43ª Zona Eleitoral, sediada em Natividade, e que também cobre o vizinho município de Varre-Sai, com 23 denúncias até o momento contra uma solitária denúncia acusação em Natividade.



Em todo o estado do Rio de Janeiro, Itaperuna ocupa o 3º lugar no ranking, com 134 denúncias, perdendo apenas para a capital, com 283, e Petrópolis, com 149.

O aplicativo Pardal é baixado de graça nas lojas virtuais iOS e Google Play.