Uma das profissões mais perigosas do Brasil: taxista - Arte: NinoBellieny

Uma das profissões mais perigosas do Brasil: taxistaArte: NinoBellieny

Publicado 14/09/2024 19:38

Itaperuna- Aos 80 anos de idade Vantuir Rodrigues do Almo, ainda trabalhava como taxista, mas ao fim da noite de sexta-feira (13) foi assassinado a facadas na Estrada do Santuário Mãe do Infinito Amor, zona rural do município.

Os policiais do 29º BPM chamados ao local, encontraram o automóvel Fiat Cronos com o motor e faróis ligados, e Vantuir caído ao lado, coberto de sangue também esparramado pelo assento do volante. Ele sofreu golpes profundos no peito e no pulso esquerdo, provável causa da morte.

Foram recolhidos objetos pela PM, principalmente o celular, do qual pistas importantes como quem teria ligado naquele dia, ajudarão nas investigações da 143ª Delegacia de Polícia onde o caso ficou registrado.



NinoBellieny