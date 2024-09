Praça Coronel Romualdo MB - ,

Publicado 13/09/2024 10:13 | Atualizado 13/09/2024 10:20

Itaperuna- Um camarada estava sendo monitorado pelos policiais do 29º BPM, na Praça Romualdo Monteiro de Barros, em frente à Rodoviária da cidade, do outro lado da Avenida Presidente Dutra, no Bairro Cidade Nova, ligando e recebendo diversas ligações pelo celular, sendo possível ouvir o tipo de conversa que ele fazia.

Foi o suficiente para que os fardas-azuis o abordassem, o revistassem, e com ele, encontrassem 10 pequenas embalagens de cocaína, um maço de cigarros e R$ 52. O envolvido recebeu voz de prisão e foi transportado de graça no uber da PM até 143ª DP, no Centro, onde foi autuado por tráfico de drogas, ficando detido pelos policiais civis.

NinoBellieny





Por Jorge Luiz