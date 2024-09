HSJA - Comunicação

HSJAComunicação

Publicado 12/09/2024 13:44

Itaperuna- Em nota oficial publicada na noite de quarta-feira (11), o HSJA-Hospital São José do Avaí "repudia insinuações que tentam manchar a honra de uma instituição com quase 100 anos de história", reitera aos candidatos e líderes políticos para que mantenham o hospital fora das disputas eleitorais, e diz que nos últimos 12 meses o relacionamento melhorou muito com a gestão municipal. Veja a nota do HSJA na íntegra.

Nota da Diretoria do Hospital São José do Avaí à população de Itaperuna



Caros cidadãos de Itaperuna,



A diretoria do Hospital São José do Avaí - HSJA vem a público repudiar as insinuações que tentam manchar a honra de uma Instituição com quase 100 anos de história, que tanto orgulha e engrandece nossa cidade. Em resposta ao requerimento da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, informamos, em Agosto de 2023, existência de dívida do Estado e Município com o hospital. Dívida esta que foi reduzida com acordos firmados e valores homologados na justiça.



O HSJA não é um órgão público, e há tempos alguns agentes tentam envolver o hospital e seus diretores em seus embates. O Hospital, por sua vez, não se envolve em disputas partidárias. No entanto, para garantir sua sobrevivência funcional, às vezes precisa recorrer à essas lideranças para cobrar os recursos devidos pelos atendimentos prestados ao setor público.



Nos últimos 12 meses, o relacionamento institucional entre a gestão municipal e o HSJA melhorou, resultando em maior diálogo e colaboração. Esse esforço também se estendeu aos parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, abrindo novas perspectivas de projetos de expansão que beneficiarão diretamente nossa população.



Reafirmamos que, ao contrário do que se tem dito, o número de atendimentos no HSJA aumentou. Estamos comprometidos em atender a todos, garantindo que ninguém fique sem o cuidado necessário, mesmo diante das dificuldades. O HSJA, seus diretores e equipe funcional, mantêm seus interesses exclusivamente focados na prestação de serviços de saúde, sem se envolver nas disputas que ocorrem no país.



Por fim, reiteramos aos candidatos e lideranças políticas que mantenham o Hospital São José do Avaí fora das disputas eleitorais. Nossa missão é clara: cuidar da vida e da saúde da população de Itaperuna e região, e é isso que continuará nos guiando.



Diretoria do Hospital São José do Avaí

NinoBellieny